Un violento atraco se registró la noche del martes en una farmacia ubicada en la avenida Arroyito de Santa Cruz. Dos delincuentes armados ingresaron al negocio, redujeron a los presentes y se llevaron aproximadamente 4.000 bolivianos, además de monedas que se encontraban en la caja.

El propietario del establecimiento, Winston Ríos, relató que en el momento del asalto se encontraban en el lugar una mujer adulta mayor y su nieto, quienes ingresaban como pacientes.

“En ese momento entran dos personas, una anciana y su nieto. En las imágenes se ve cómo reducen al hombre y a la señora la dejan sentada”, explicó Ríos.

Según el testimonio, los delincuentes actuaron con extrema agresividad. Uno de ellos portaba dos armas de fuego, mientras que su cómplice llevaba otra.

“Uno tenía dos armas, con una cacheó al paciente y con la otra apuntaba a disparar”, señaló.

Posteriormente obligaron a todos los presentes a ingresar al interior del local mientras continuaban con las amenazas.

Uno de los aspectos más dolorosos para la familia fue que la hija de Ríos, de cinco años, presenció todo el hecho. La menor se encontraba en el lugar junto a su madre, quien tenía en brazos a otro bebé de cinco meses.

“Lo triste de todo esto es mi hija. Ella vio todo y está traumada. Ahorita llora y llora, ni dormir puede”, lamentó el propietario. Según explicó, la niña se escondió durante el asalto, pero observó todo lo que ocurría.

“En las imágenes se ve que ella se va atrás, se esconde y desde ahí mira atentamente todo”, contó.

Ríos indicó que, gracias a las cámaras de seguridad del local y de viviendas cercanas, ya se logró identificar características de los delincuentes y de la motocicleta en la que escaparon.

“Ya se ha dado con la motocicleta, el color y características. Las cámaras tienen audio y uno ya está identificado”, afirmó.

El propietario no descartó que los asaltantes sean extranjeros, ya que durante el atraco escucharon un acento particular. “No se descarta que sean extranjeros. Se escuchaba un acento colombiano”, explicó.

Tras el hecho, efectivos policiales y personal del grupo DACI acudieron al lugar para iniciar las investigaciones.

Los delincuentes escaparon en motocicleta con rumbo desconocido, pero la Policía ya cuenta con imágenes de cámaras de seguridad que podrían ayudar a identificarlos y capturarlos.

“Solo quiero justicia. El dinero no me interesa, lo que me duele es el daño psicológico que le han causado a mi hija”, expresó Ríos.

