¿Cuándo y cómo será el debate a la Gobernación? Esto debes saber

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz realizó este martes el sorteo para definir la ubicación, el orden de participación y los bloques en los que intervendrán los candidatos a la Gobernación durante el debate oficial que se llevará a cabo este miércoles 11 de marzo desde las 21:00.

La actividad contó con la presencia de delegados de 10 de las 11 organizaciones políticas que participan en el proceso electoral. Durante el acto, el secretario de Cámara del TED fue el encargado de llamar a cada delegado para realizar el sorteo que definió el turno de intervención de los aspirantes.

El presidente del TED Santa Cruz, Marco Monasterio, señaló que se espera la participación de los 11 candidatos en el debate, destacando que este espacio permitirá a la ciudadanía conocer directamente las propuestas de cada postulante.

“Esperamos que estén los 11 candidatos presentes el día de mañana. Es una forma de que la ciudadanía conozca la propuesta directamente desde el candidato”, manifestó Monasterio.

Asimismo, explicó que cada aspirante contará con dos minutos y medio de intervención en cada uno de los tres bloques establecidos para el debate, tiempo que fue definido tomando en cuenta la transmisión televisiva del evento.

El debate será difundido a nivel nacional a través de la Red Uno, además de la página oficial del Órgano Electoral Plurinacional (OEP).

En cuanto al contenido, el presidente del TED detalló que los candidatos deberán presentar sus propuestas en torno a tres ejes temáticos principales: desarrollo humano —que incluye salud y educación—, desarrollo económico productivo y gestión de riesgos.

Este encuentro busca brindar a la población la oportunidad de comparar propuestas y tomar una decisión informada de cara a las elecciones departamentales previstas para el 22 de marzo.

En el primer bloque participarán los candidatos de Nueva Generación Patriótica (NGP), Movimiento Tercer Sistema (MTS), Partido Demócrata Cristiano (PDC), Trabajo, Obras, Desarrollo Integral, Oportunidades y Seguridad (Todos), Unidos Por los Pueblos (A-UPP) y FE.

En el segundo bloque intervendrán los postulantes de Movimiento Demócrata Social (Demócratas), Libertad y República (Libre), Creemos-Patria, Santa Cruz Para Todos (SCPT) y Primero Santa Cruz (PSC).

Mira la programación en Red Uno Play