Gobierno activa anillos de seguridad por visita del rey de España

La llegada del rey de España, Felipe VI, a Bolivia genera expectativa y un amplio operativo de seguridad. El Viceministerio de Seguridad Ciudadana informó que se desplegarán 1.400 efectivos policiales para garantizar la seguridad durante su estadía en el país.

El viceministro Rolando Montaño Fernández explicó que el operativo fue coordinado con el Comando General de la Policía, además de unidades especializadas como el Grupo Especial de Seguridad de Dignatarios y equipos de inteligencia.

Llegada y primer operativo

Según la autoridad, el monarca español arribará al Aeropuerto Internacional de El Alto a las 18:00, donde será recibido por representantes de la comunidad española y autoridades de la Cancillería.

Para esta primera jornada se desplegarán 650 efectivos policiales, quienes estarán distribuidos en distintos anillos de seguridad para resguardar el arribo y posterior traslado del rey hacia un hotel en la zona sur de La Paz.

Agenda del jueves

El jueves, la agenda comenzará a las 08:00 con un desayuno de trabajo entre empresarios españoles radicados en Bolivia y empresarios bolivianos, con el objetivo de fortalecer proyectos de cooperación bilateral.

Posteriormente, Felipe VI será trasladado al Palacio Quemado, donde sostendrá una reunión con el presidente Rodrigo Paz, junto a autoridades del gabinete ministerial, el alto mando policial y militar. El encuentro incluirá un almuerzo de trabajo y una agenda bilateral entre ambos países.

Para esta jornada se prevé el despliegue de 750 efectivos policiales adicionales, encargados de los cordones de seguridad, control de rutas y el traslado de la comitiva.

Operativo interinstitucional

El viceministro Montaño señaló que el operativo es parte de un trabajo interinstitucional que incluye la coordinación con diferentes entidades del Estado para garantizar la seguridad del visitante.

Finalmente, la autoridad pidió a la población dar la bienvenida al rey de España y colaborar con las medidas de seguridad, especialmente ante posibles cortes de vías durante el desplazamiento de la caravana oficial.

La agenda concluirá aproximadamente a las 17:00 del jueves, cuando el monarca sea trasladado nuevamente al Aeropuerto Internacional de El Alto para su salida del país.

