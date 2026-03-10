FBF anuncia precios de entradas para el amistoso Bolivia vs Trinidad y Tobago

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) anunció oficialmente los precios de las entradas para el partido amistoso que disputará la selección boliviana frente a Trinidad y Tobago, encuentro que se jugará en el estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera de Santa Cruz.

El anuncio fue realizado por José Claure, gerente de marketing de la FBF, quien explicó la escala de precios y la modalidad de venta de los boletos para este compromiso internacional de La Verde.

Escala de precios

Según detalló Claure, los costos de las localidades serán los siguientes:

Curvas: Bs 80

Curvas (menores de 6 a 12 años): Bs 50

General: Bs 160

Preferencia: Bs 160

General y Preferencia (menores): Bs 90

Butaca central en preferencia (asientos numerados): Bs 280

El gerente de marketing explicó que general y preferencia tendrán el mismo precio, debido a las condiciones de ambas tribunas y la cobertura que brindan los techos del estadio.

Además, indicó que en el sector de butacas de la tribuna de preferencia los asientos estarán numerados, permitiendo una mejor organización del público.

Venta online

La venta de entradas se realizará de manera online y comenzará este miércoles 11 de 15marzo a las 16:00.

Los aficionados podrán adquirir sus boletos a través de la plataforma TicketTech, ingresando a la página oficial fbftickets.com.bo, habilitada para la venta de entradas de los partidos de la selección boliviana.

Este encuentro amistoso servirá como parte de la preparación de la selección nacional, dirigida por el cuerpo técnico de La Verde, antes de sus próximos compromisos internacionales.

