Hospital de la Mujer en estado de alarma por falta de medicamentos

El Hospital de la Mujer, en la ciudad de La Paz, declaró estado de alarma debido a la escasez de medicamentos, insumos médicos y reactivos, situación que ya obligó a suspender algunas pruebas de laboratorio.

Personal del centro hospitalario informó que actualmente se registra una ruptura de stock de entre el 20% y el 25% en medicamentos e insumos básicos, lo que genera preocupación en los servicios de atención, especialmente en áreas críticas.

Según explicó la jefe de Servicios Complementarios, la Dra. Ruth Rivero, la falta de reactivos también está afectando al laboratorio del hospital, ya que varios análisis médicos comenzaron a ser suspendidos ante la imposibilidad de realizar las pruebas correspondientes.

Escasez de insumos básicos

Entre los insumos que comienzan a escasear se encuentran jeringas, medicamentos y reactivos de uso frecuente.

El personal médico advirtió que incluso las jeringas de 20 mililitros están empezando a agotarse, lo que representa un riesgo para la atención de bebés prematuros.

Estas jeringas son utilizadas para alimentar con leche a los recién nacidos, quienes deben ser alimentados aproximadamente cada tres horas, por lo que su falta podría afectar la atención neonatal.

Presupuesto insuficiente

Desde el hospital también se indicó que el abastecimiento del área de farmacia requiere al menos 6 millones de bolivianos, recursos con los que actualmente no cuenta el establecimiento.

Aunque todavía existe una pequeña cantidad de medicamentos especializados como surfactantes, necesarios para la atención de recién nacidos con problemas respiratorios, el personal advirtió que el stock es limitado.

La situación genera preocupación entre los trabajadores del hospital, quienes alertan que la falta de insumos y medicamentos podría afectar la atención a pacientes, en uno de los principales centros de referencia para la salud materna y neonatal en La Paz.

