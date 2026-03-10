Transporte paceño da 48 horas al Gobierno por fallas en sistema de resarcimiento

El sector del transporte público de La Paz dio un plazo de 48 horas al Gobierno para resolver los problemas en el sistema de registro de daños ocasionados presuntamente por combustible de mala calidad (SREC) y garantizar el resarcimiento comprometido para los propietarios de vehículos afectados.

Santos Escalante, secretario ejecutivo de la Federación de Choferes Urbanos de La Paz Chuquiago Marka, señaló que el mecanismo digital habilitado para presentar denuncias no está funcionando de manera adecuada y genera más observaciones que soluciones.

“Si la plataforma no está respondiendo como debería, ese no es problema de nosotros. Por eso estamos exigiendo que se nos dé un punto específico donde podamos presentar las denuncias de manera formal y física”, manifestó.

El dirigente explicó que la entrega de documentación de manera presencial permitiría agilizar el seguimiento de los casos y evitar demoras en el proceso de compensación a los conductores afectados.

Escalante cuestionó además que hasta el momento no se haya concretado ningún pago por concepto de resarcimiento, pese a que el Gobierno había anunciado plazos específicos para atender los casos.

“Prácticamente no hemos avanzado nada. Que el Gobierno nos demuestre por lo menos que ya han hecho el resarcimiento en un caso. Dijeron que los casos leves se iban a pagar en un máximo de 72 horas, pero eso no se está cumpliendo”, afirmó.

Por su parte, el ejecutivo de la Federación de Choferes Interciudad de La Paz, Roberto Mamani, denunció que el sistema de registro de resarcimiento de daños (SREC) presenta fallas y que incluso el número de WhatsApp habilitado para consultas se encuentra colapsado.

“Hemos hecho todos los esfuerzos para ingresar a ese WhatsApp que nos han dado, pero lamentablemente no podemos. El sistema está colapsado y no hay respuestas”, indicó.

Ante esta situación, el sector del transporte anunció que este miércoles realizará un ampliado para evaluar posibles medidas de presión si no se atienden sus demandas.

