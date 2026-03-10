“Cada gota cuenta”: Fundación ambiental alerta sobre la urgencia de cuidar el agua en Cochabamba

La técnica ambiental de la Fundación Gaia Pacha, Camila Chaves, advirtió sobre la importancia de cuidar el agua y promover una cultura de uso responsable, al tratarse de un recurso limitado y esencial para la vida y los ecosistemas.

Dijo que en Cochabamba existe una marcada desigualdad en la disponibilidad del agua, mientras en regiones como el trópico hay abundancia del recurso, en otras zonas como el sur de la ciudad y parte del eje metropolitano se registran problemas de escasez y desabastecimiento.

Además, señaló que incluso en áreas donde hay mayor cantidad de agua, muchas fuentes presentan contaminación. “En algunos casos el agua no es potable, porque puede contener plomo u otros minerales que afectan la salud, incluso si se hierve”, explicó.

La especialista también destacó que uno de los principales desafíos es la falta de cultura del cuidado del agua. Entre los errores más comunes en los hogares mencionó dejar correr el agua al cepillarse los dientes, tomar duchas prolongadas o lavar los platos sin cerrar el grifo.

Acciones desde el hogar

Ante esta situación, recomendó adoptar acciones simples para reducir el consumo, como tomar duchas más cortas, cerrar el grifo mientras se cepillan los dientes y reutilizar el agua, por ejemplo, empleando el líquido con el que se lavan frutas y verduras para regar las plantas.

Finalmente, Chaves enfatizó que el cuidado del agua es una tarea urgente. “Cada gota cuenta. El cuidado del agua no es solo para el futuro, es una responsabilidad que debemos asumir desde ahora”, concluyó.

