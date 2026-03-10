“Cada gota cuenta”: Fundación ambiental alerta sobre la urgencia de cuidar el agua en Cochabamba

La técnica ambiental de la Fundación Gaia Pacha pidió fortalecer la cultura del cuidado del agua en Cochabamba, donde existen zonas con escasez y otras con agua contaminada.
10/03/2026 12:46
La técnica ambiental de la Fundación Gaia Pacha, Camila Chaves, advirtió sobre la importancia de cuidar el agua y promover una cultura de uso responsable, al tratarse de un recurso limitado y esencial para la vida y los ecosistemas.
Además, señaló que incluso en áreas donde hay mayor cantidad de agua, muchas fuentes presentan contaminación. “En algunos casos el agua no es potable, porque puede contener plomo u otros minerales que afectan la salud, incluso si se hierve”, explicó.
La especialista también destacó que uno de los principales desafíos es la falta de cultura del cuidado del agua. Entre los errores más comunes en los hogares mencionó dejar correr el agua al cepillarse los dientes, tomar duchas prolongadas o lavar los platos sin cerrar el grifo.
Acciones desde el hogar
Finalmente, Chaves enfatizó que el cuidado del agua es una tarea urgente. “Cada gota cuenta. El cuidado del agua no es solo para el futuro, es una responsabilidad que debemos asumir desde ahora”, concluyó.
