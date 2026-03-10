TEMAS DE HOY:

27ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Aduana intercepta camión con televisores gigantes y herramientas de contrabando en Oruro

Un operativo del Grupo de Reacción Inmediata Aduanera permitió detener un camión cargado con televisores, herramientas y ropa sin documentación legal. El conductor intentó huir antes de ser interceptado en Caracollo.

Silvia Sanchez

10/03/2026 11:52

Aduana intercepta camión con televisores gigantes y herramientas de contrabando en Oruro. Foto Aduana.
Oruro, Bolivia

Escuchar esta nota

La Aduana Nacional de Bolivia, a través del Grupo de Reacción Inmediata Aduanera (GRIA), incautó este lunes un camión que transportaba mercancía de contrabando en la localidad de Vila Vila.

El operativo se activó tras una denuncia registrada en el Sistema de Denuncias de la Aduana Nacional (SIDEA), una plataforma digital destinada a recibir alertas ciudadanas sobre posibles actividades ilícitas.

Persecución y captura del vehículo

Tras recibir la información, la Aduana desplegó una patrulla de inteligencia y dos patrullas de reacción inmediata, que realizaron el seguimiento del vehículo.

El conductor intentó escapar realizando maniobras peligrosas, pero finalmente fue interceptado en Caracollo.

Posteriormente, el camión fue trasladado al Recinto Aduanero Pasto Grande, donde fue precintado para su inspección.

Qué transportaba el camión

Durante el aforo, realizado con presencia del fiscal de turno, se hallaron mercancías de origen extranjero sin documentación válida, entre ellas:

  • Escaleras

  • Motobombas

  • Herramientas eléctricas

  • Cortadoras de césped

  • Motosierras

  • Compresoras

  • Televisores de 55, 75 y hasta 98 pulgadas

  • Ropa nueva de procedencia china

Además, se secuestró documentación MIC/DTA que no figura en los sistemas oficiales de la Aduana Nacional.

Marco legal del operativo

La intervención se realizó en el marco de la Ley General de Aduanas N° 1990, la Ley N° 2492 y la Ley N° 1053, además de reglamentos internos de control operativo.

Desde la Aduana Nacional de Bolivia destacaron la importancia de las denuncias ciudadanas, que junto al trabajo de inteligencia permitieron detectar el cargamento ilegal.

La institución reiteró su compromiso de reforzar las acciones contra el contrabando, proteger la producción nacional y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD