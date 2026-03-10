Aduana intercepta camión con televisores gigantes y herramientas de contrabando en Oruro

La Aduana Nacional de Bolivia, a través del Grupo de Reacción Inmediata Aduanera (GRIA), incautó este lunes un camión que transportaba mercancía de contrabando en la localidad de Vila Vila.

El operativo se activó tras una denuncia registrada en el Sistema de Denuncias de la Aduana Nacional (SIDEA), una plataforma digital destinada a recibir alertas ciudadanas sobre posibles actividades ilícitas.

Persecución y captura del vehículo

Tras recibir la información, la Aduana desplegó una patrulla de inteligencia y dos patrullas de reacción inmediata, que realizaron el seguimiento del vehículo.

El conductor intentó escapar realizando maniobras peligrosas, pero finalmente fue interceptado en Caracollo.

Posteriormente, el camión fue trasladado al Recinto Aduanero Pasto Grande, donde fue precintado para su inspección.

Qué transportaba el camión

Durante el aforo, realizado con presencia del fiscal de turno, se hallaron mercancías de origen extranjero sin documentación válida, entre ellas:

Escaleras

Motobombas

Herramientas eléctricas

Cortadoras de césped

Motosierras

Compresoras

Televisores de 55, 75 y hasta 98 pulgadas

Ropa nueva de procedencia china

Además, se secuestró documentación MIC/DTA que no figura en los sistemas oficiales de la Aduana Nacional.

Marco legal del operativo

La intervención se realizó en el marco de la Ley General de Aduanas N° 1990, la Ley N° 2492 y la Ley N° 1053, además de reglamentos internos de control operativo.

Desde la Aduana Nacional de Bolivia destacaron la importancia de las denuncias ciudadanas, que junto al trabajo de inteligencia permitieron detectar el cargamento ilegal.

La institución reiteró su compromiso de reforzar las acciones contra el contrabando, proteger la producción nacional y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

