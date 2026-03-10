“Él sabe qué hizo con mi hermano”: Familia de joyero desaparecido exige respuestas y apunta a un sospechoso

La familia del joyero Óscar Luis Porco Calle continúa buscando respuestas a más de dos meses de su desaparición. Su hermana, Sofía Porco, aseguró que el último lugar donde fue visto con vida fue en el negocio de un conocido del mismo rubro.

“Mi hermano entra donde el joyero y desde allí desaparece”, afirmó con preocupación. El caso dio un giro en las últimas semanas luego de que la Policía aprehendiera a un colega de la víctima, quien sería la última persona en tener contacto con él. Durante el allanamiento a su vivienda, los investigadores encontraron armas de fuego.

“Durante el allanamiento al domicilio de esa persona han encontrado armamento”, reveló la hermana. Según la familia, el sospechoso mantenía una relación cercana con la víctima y realizaban negocios juntos, lo que aumenta las dudas sobre lo ocurrido.

“Esta persona era su amigo. En esta vida no hay que dar confianza a nadie. Mi hermano le contaba todo a él, hacía negocio con ese su colega”, lamentó Sofía.

El proceso investigativo continúa y la familia espera que se realicen diligencias clave, como la reproducción de videos que podrían aportar información sobre las últimas horas del joyero.

“Según el proceso, sí o sí tiene que llevarse a cabo la reproducción de los videos, pero eso se ha ido suspendiendo”, indicó.

Mientras tanto, la incertidumbre golpea a los familiares, que aseguran no recibir información clara sobre el avance de la investigación. “Estamos esperando que se proceda. Él no nos dice nada. Para nosotros como familia es triste pasar los días sin saber”, expresó.

Sofía también pidió al principal sospechoso que diga la verdad sobre lo ocurrido. “El acusado sabe bien qué ha hecho. Quisiera que nos diga qué pasó con mi hermano”, afirmó.

Pese al dolor y la incertidumbre, la familia asegura que no dejará de exigir justicia. “Nosotros vamos a seguir con esta batalla. La justicia tarda, pero llega”, sostuvo.

Desaparición en pleno centro

El joyero fue visto por última vez la mañana del 30 de diciembre de 2025, cuando salió de su domicilio rumbo a un negocio ubicado en la intersección de las avenidas San Martín y Brasil, en la ciudad de Cochabamba.

Según las investigaciones, en las últimas imágenes de cámaras de seguridad se observa a Porco trasladando una suma de dinero caminando para posteriormente ingresar a un negocio. La Policía y familia presume que su desaparición podría estar relacionada con un negocio que debía realizar ese día.

Las autoridades continúan con la búsqueda del joyero y con las investigaciones para establecer responsabilidades en este caso que mantiene en vilo a su familia.

