Terminal de Cochabamba mantiene viajes a Santa Cruz por la carretera antigua

La Terminal de Buses de Cochabamba informó que las salidas hacia el oriente del país se mantienen por la carretera antigua debido a que persisten los bloqueos en el sector de Yapacaní, sobre la ruta nueva que conecta con el departamento de Santa Cruz.

Desde la administración de la terminal se explicó que, ante esta situación, las operadoras de transporte continúan utilizando rutas alternas para evitar que los buses queden varados en los puntos de bloqueo.

“Mantenemos las salidas por la carretera antigua porque todavía persisten los bloqueos en el sector de Yapacaní por la carretera nueva”, indicaron desde la terminal.

El conflicto se mantiene desde hace varios días debido a una medida de presión instalada por sectores interculturales y productores de arroz en el puente de Yapacaní, lo que ha provocado serias afectaciones al transporte interdepartamental.

Según los reportes, el municipio de Yapacaní permanece prácticamente aislado por cuarto día consecutivo, situación que impacta directamente en la ruta nueva entre Cochabamba y Santa Cruz, considerada una de las vías más importantes para el transporte de pasajeros y mercadería en el país.

Rige restricción en vía a occidente

A esta situación se suma las restricciones en los horarios de salida de buses hacia el oriente por trabajos que realiza la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) en el sector de Llavini.

Desde la terminal se informó que, debido a estas obras, no se registran salidas entre las 07:00 y las 15:00 horas. Los viajes se habilitan únicamente antes o después de ese horario.

Las labores de mantenimiento también implican una restricción vehicular en la carretera que une Cochabamba con Oruro, específicamente en el tramo Llavini–Bombeo, entre los kilómetros 61 y 71. De acuerdo con la ABC, esta medida se aplicará hasta el 30 de abril mientras se ejecutan los trabajos en la vía.

Mira la programación en Red Uno Play