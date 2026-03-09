Continúa el bloqueo: Dos puntos críticos paralizan la conexión Santa Cruz–Cochabamba

La carretera troncal que conecta Santa Cruz con Cochabamba se encuentra interrumpida por dos puntos críticos de bloqueo liderados por sectores productivos. La medida de presión se concentra en la zona de Santa Fe, impulsada por trabajadores de San Juan, y sobre el puente de Yapacaní.

Bloqueo instalado en la zona norte de Santa Cruz.

Los manifestantes han declarado un paro indefinido hasta lograr la abrogación del Decreto Supremo 5547. Según los dirigentes, esta normativa impacta negativamente en la economía y operatividad de los pequeños y medianos productores de la región.

El Ministerio de Desarrollo Productivo ha reaccionado ante la situación convocando a una reunión de emergencia para este martes a las 10:00 a.m. El viceministro de Comercio y Logística Interna, Gustavo Serrano, confirmó que el encuentro se llevará a cabo en la misma zona del conflicto.

Bloqueo instalado en la zona norte de Santa Cruz.

La mesa de negociación busca abordar demandas específicas relacionadas con la comercialización y logística de granos como la soya y el arroz. El Gobierno apuesta por una participación abierta de los sectores para destrabar el paso de vehículos de carga y pasajeros.

Mientras se aguarda el inicio del diálogo, las filas de camiones y buses en ambos lados de los bloqueos continúan creciendo. La resolución del conflicto depende ahora de la flexibilidad de las partes durante la jornada de negociación en el Norte Integrado.

Mira la programación en Red Uno Play