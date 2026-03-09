Sereci Cochabamba analiza habilitar sistema de fichas ante largas filas de usuarios

El Servicio de Registro Cívico (Sereci) de Cochabamba analiza habilitar un sistema de fichas para mejorar la atención a los ciudadanos, luego de registrarse largas filas en su oficina central.

El director del Sereci Cochabamba, Jesús Soria, informó que la institución recibió denuncias de algunos ciudadanos y observaciones de la Defensoría del Pueblo, que advirtieron que el actual sistema de atención podría estar limitando el acceso a los trámites.

Desde la madrugada de este lunes, decenas de personas formaron filas en la oficina ubicada en la avenida Simón López para realizar distintos trámites relacionados con registros civiles.

La entidad registró una alta afluencia de usuarios que acudieron principalmente para el saneamiento de certificados de nacimiento, matrimonio y defunción, además de solicitudes de apostillado de documentos.

Soria explicó que actualmente la atención se realiza por orden de llegada con el objetivo de garantizar igualdad entre los usuarios y evitar la venta irregular de puestos en las filas.

“Estamos en un país donde no todas las personas tienen acceso a un celular o a internet, ni conocen el funcionamiento de los sistemas digitales”, señaló.

Ante esta situación, el Sereci analiza habilitar un sistema de fichas que permita ordenar la atención sin restringir el acceso de quienes acuden presencialmente.

Asimismo, se evalúa diferenciar algunos trámites para que puedan realizarse mediante reserva digital, mientras que otros continúen atendiéndose por filas.

La institución recordó a la población que también está disponible el sistema de reservas en línea para algunos trámites a través del portal https://reservatramite.site/

.



