Evoluciona favorablemente la salud de los tres hermanos víctimas de tentativa de infanticidio

Los tres hermanitos que fueron víctimas de un presunto intento de infanticidio, por parte de su madre en la ciudad de El Alto, presentan una evolución favorable en el Hospital del Norte, donde permanecen internados bajo observación médica permanente.

El director del centro hospitalario, Javier Mamani, informó que los menores están respondiendo positivamente al tratamiento, aunque una de ellos continúa en cuidados intensivos.

“Están evolucionando bien. Hay una en terapia intensiva y hay dos que están en salas generales, pero los tres están respondiendo al tratamiento”, explicó la autoridad médica.

Detalló que la niña de 11 años, quien en un inicio necesitó transfusiones de sangre, ha mostrado una mejora significativa en las últimas horas.

En tanto, los otros dos niños, de cuatro y cinco años, se encuentran en sala general, conscientes y alimentándose con normalidad.

Mamani dijo que el hospital mantiene vigilancia médica constante y activó un acompañamiento psicológico para los menores.

Por su parte, la trabajadora social del hospital, Zenaida Castro, informó que el establecimiento está cubriendo completamente los gastos médicos e insumos requeridos para la atención de los menores.

“Debo informar que hasta el momento el hospital está cubriendo al 100% de los insumos y de los medicamentos. Los tres niños están siendo atendidos en este hospital”, afirmó Castro.

Asimismo, explicó que los familiares cercanos se encuentran acompañando a los menores durante su recuperación.

La trabajadora social añadió que se realiza un seguimiento permanente al caso y que continúan las gestiones para ampliar el contacto con otros familiares.

Mientras tanto, la Policía confirmó que existe una orden de aprehensión contra la madre de los menores, quien es investigada por la presunta tentativa de infanticidio.

