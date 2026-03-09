Familiares y amautas rinden homenaje a las víctimas del accidente aéreo en El Alto

A diez días del trágico siniestro aéreo que enlutó a la ciudad de El Alto, amautas, familiares y vecinos realizaron una ceremonia ancestral en el lugar del accidente para rendir homenaje a las víctimas y pedir descanso para sus almas.

El ritual se llevó a cabo en el sector donde ocurrió el hecho, dentro del perímetro del Aeropuerto Internacional de El Alto, hasta donde llegaron familiares de los fallecidos, vecinos de la zona y el vicepresidente del Estado, Edmand Lara, para acompañar el acto espiritual.

El amauta y consejero Juan Carlos Bello explicó que la ceremonia tiene el propósito de despedir espiritualmente a quienes perdieron la vida y brindar tranquilidad a sus familiares.

“Se hizo una ceremonia de despacho a las almitas. Son varias almitas que han fallecido en este lugar, entonces para que no estén penando y puedan partir con tranquilidad”, señaló.

Según el amauta, el ritual también busca aliviar el dolor de las familias afectadas y restablecer la armonía tras la tragedia que conmocionó al país.

En el lugar del siniestro se instalaron al menos ocho pequeños altares improvisados por familiares y vecinos, donde se colocaron fotografías de las víctimas, flores, velas y coronas como muestra de respeto y recuerdo.

Durante la ceremonia, los asistentes encendieron ofrendas y realizaron oraciones mientras los amautas dirigían el ritual ancestral destinado a liberar espiritualmente a las víctimas del accidente.

El sitio del siniestro aún conserva señales de lo ocurrido hace diez días, mientras familiares y ciudadanos continúan llegando para dejar flores y recordar a quienes perdieron la vida en el accidente aéreo que marcó profundamente a la ciudad de El Alto y al país.

