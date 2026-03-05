El último vuelo de “la Chancha”: la historia del Hércules que llevó ayuda a Bolivia por años

Era un gigante surcando los cielos de Bolivia. El Lockheed C-130H Hercules, matrícula FAB-81, conocido por sus tripulaciones como “la Chancha”, no era un avión cualquiera. Durante casi cinco décadas se convirtió en las alas de la solidaridad boliviana.

Desde su llegada al país en 1977, la aeronave acompañó algunos de los momentos más difíciles del país. Transportó personas, ayuda humanitaria, medicamentos, vacunas, alimentos y hasta animales rescatados, llegando a lugares donde pocas aeronaves podían aterrizar.

Su historia terminó de forma trágica el 27 de febrero de 2026, cuando el avión sufrió un accidente al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de El Alto, en la ciudad de El Alto.

La aeronave cubría la ruta Santa Cruz – La Paz y trasladaba un cargamento de billetes del Banco Central de Bolivia cuando ocurrió el siniestro cerca de las 18:00, dejando 24 personas fallecidas y una treintena de heridos.

Según explicó el piloto Erick Rojas, los frenos no respondieron y la pista se encontraba congelada, lo que impidió controlar la aeronave durante la maniobra en tierra.

La tragedia marcó el final de un avión que durante décadas fue símbolo de auxilio y servicio al país.

Un avión que se volvió boliviano

La historia del FAB-81 comenzó durante el gobierno de Hugo Banzer, cuando Bolivia decidió adquirir dos aeronaves Hércules directamente de la empresa Lockheed Aircraft Corporation.

Según el historiador de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Ramiro Molina, los aviones llegaron en julio de 1977 y marcaron un antes y un después en el transporte aéreo del país.

Inicialmente operaron en el Transporte Aéreo Militar y posteriormente pasaron a Transportes Aéreos Bolivianos (TAB), donde participaron en innumerables misiones de transporte de carga, alimentos y operaciones logísticas.

A lo largo de los años, el Hércules participó en misiones contra el narcotráfico, cursos de paracaidismo y asistencia durante desastres naturales.

Pero también protagonizó historias poco comunes. En una ocasión trasladó leones rescatados de un circo, además de caballos de competición y caimanes del Beni que debían ser llevados a refugios fuera del país.

“Llegaba a cualquier lugar, incluso a pistas cortas y no preparadas. Fue siempre un puente de esperanza y auxilio”, recuerda Molina.

El avión que salvó vidas

El FAB-81 también fue protagonista de misiones internacionales.

En 1989, durante la Operación Causa Justa, la invasión estadounidense a Panamá, la aeronave permitió evacuar a ciudadanos bolivianos atrapados en medio del conflicto.

La misión fue ordenada por el gobierno de Jaime Paz Zamora. Bajo intenso bombardeo en el aeropuerto Omar Torrijos, la tripulación boliviana logró rescatar a 26 bolivianos y siete ciudadanos de otros países, todos ilesos.

Entre 1995 y 1999, el avión también fue alquilado por la Organización de las Naciones Unidas, transportando ayuda humanitaria en países africanos como Luanda, Uganda, Sierra Leona y Zambia.

Décadas después, en 2020, volvió a cumplir una misión vital durante la pandemia de COVID-19, transportando medicamentos, vacunas y oxígeno a distintas regiones del país.

Las alas que llevaban esperanza

El Hércules también fue clave para enfrentar incendios forestales, inundaciones y crisis alimentarias en Bolivia.

En 2024, participó en operaciones de apoyo durante los incendios en la Chiquitania, llevando brigadas y ayuda humanitaria.

En cada misión, su enorme fuselaje cargaba más que mercancía: llevaba esperanza a comunidades aisladas.

Hoy, aunque la estructura del avión quedó destruida tras recorrer más de un kilómetro fuera de control después del contacto con la pista, su historia no termina en la tragedia.

Porque durante casi medio siglo, el FAB-81 no solo voló sobre Bolivia.

Voló llevando ayuda, rescate y esperanza a quienes más lo necesitaban.

