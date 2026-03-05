La plaza 24 de Septiembre acogerá música, danza y arte durante marzo

La cultura volverá a tomar el corazón de la ciudad con la segunda versión de “Volvamos a las plazas”, un evento que reunirá música, danza, teatro y literatura en la emblemática plaza 24 de Septiembre de Santa Cruz de la Sierra.

Durante varios fines de semana de marzo, este espacio público se convertirá nuevamente en un escenario abierto para artistas y ciudadanos, con actividades pensadas para toda la familia y con el objetivo de acercar el arte a la población.

La agenda contempla presentaciones los días 7, 8, 14, 15, 28 y 29 de marzo, jornadas en las que cada sábado y domingo se desarrollarán espectáculos de música en vivo, presentaciones de danza, teatro, literatura y el tradicional recorrido cultural alrededor de la plaza.

De acuerdo con la organización, el evento ofrecerá alrededor de 30 formas distintas de disfrutar las artes, con la participación de diversos artistas locales y agrupaciones que mostrarán su talento ante el público cruceño.

La iniciativa también busca fortalecer el acceso a la cultura y fomentar que las familias vuelvan a apropiarse de los espacios públicos a través del arte.

La propuesta ha sido bien recibida por los ciudadanos. “¡Qué belleza! Me alegra muchísimo porque yo y mi hermana siempre veníamos a participar y a escuchar”, comentó una ciudadana.

Otra persona destacó que este tipo de actividades permiten compartir en familia. “Es bueno porque la gente puede venir aquí, juntarse todos. Es bonito, la cultura no se olvida”, expresó.

Con esta segunda versión, “Volvamos a las plazas” regresa con más fuerza y en plena temporada cultural, apostando por llenar de arte y música uno de los espacios más representativos de la capital cruceña.

