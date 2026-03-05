Pacientes con cáncer accederán a tarifa solidaria en el Pumakatari

Ante el creciente número de pacientes oncológicos en Bolivia, estimado en alrededor de 6.000 nuevos casos al año, la Alcaldía de La Paz, a través del sistema La Paz Bus, anunció una iniciativa solidaria que permitirá a personas con cáncer acceder a tarifas preferenciales en el Pumakatari.

La medida surge de una alianza entre el Gobierno municipal, la Asociación de Enfermos con Cáncer y Oncoservice, con el objetivo de reducir parte de los gastos de transporte que enfrentan los pacientes durante sus tratamientos.

La representante de la Asociación de Enfermos con Cáncer, Rosario Calle, destacó que este beneficio representa un apoyo importante para quienes deben trasladarse constantemente a hospitales y centros de atención.

“Para nosotros esta noticia nos causa mucha alegría. Los pacientes van a tener un descuento solidario y muchos podrán beneficiarse, porque tienen que movilizarse constantemente para sus tratamientos”, señaló.

Tarifa de Bs 2 en todas las rutas

El gerente de La Paz Bus, Franco Soliz, explicó que la iniciativa forma parte del compromiso del sistema de transporte municipal con sectores vulnerables de la población.

“Dentro del norte que tenemos en La Paz Bus está atender a la población vulnerable. Hemos lanzado esta campaña llamada ‘Súbete a la vida’ para apoyar a las personas con cáncer y hacerles un poco más fácil la situación que viven”, afirmó.

Según explicó, la tarifa preferencial será de Bs 2 para los pacientes beneficiarios.

El beneficio será válido en todas las rutas del sistema La Paz Bus, aunque una de las más utilizadas por pacientes es la ruta a Mallasa, que conecta con centros médicos y servicios relacionados con el tratamiento del cáncer.

