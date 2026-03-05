El Alto: Aprehenden a mujer con sustancias ilícitas de una unidad educativa

Una mujer de 24 años fue aprehendida en la ciudad de El Alto tras ser sorprendida con varias dosis de presuntas sustancias controladas durante un operativo policial realizado en inmediaciones de la plaza Juana Azurduy de Padilla, en la zona de la Ceja.

El comandante regional de la policía, el coronel Carlos Valencia, informó que el hallazgo se produjo durante un patrullaje preventivo efectuado por personal de la patrulla motorizada.

Según el reporte preliminar, los efectivos identificaron a la mujer en actitud sospechosa y al revisar su mochila encontraron al menos 50 sobres con una sustancia blanquecina que presuntamente sería cocaína, además de paquetes con una hierba verde que aparentemente sería marihuana.

“Durante el patrullaje preventivo en inmediaciones de esta plaza se ha encontrado a una persona en posesión de aproximadamente 50 sobres con características de cocaína y otros paquetes que aparentemente serían marihuana”, informó Valencia.

La autoridad explicó que tras el hallazgo se convocó a personal especializado de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) para realizar las pruebas de campo y confirmar el tipo de sustancias incautadas.

