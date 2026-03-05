TEMAS DE HOY:
Policial

"La mataron como a un perro": Familiares de la mujer encontrada en un freezer exigen celeridad en las investigaciones

La tía de la víctima denuncia agresiones contra otro familiar y exige respuestas inmediatas.

Ximena Rodriguez

04/03/2026 20:09

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

La familia de Roxana R. ha roto el silencio para exigir a las autoridades que la investigación por su feminicidio avance sin más demoras. Tras el perturbador hallazgo del cuerpo en un congelador, los allegados temen que el proceso se estanque a pesar de la gravedad del crimen.

La tía de la víctima expresó su profundo dolor y denunció irregularidades que complican el panorama familiar y judicial. “A mi sobrina la mataron como a un perro, esta gente la botó como a un animal; lo único que quiero es que se haga justicia”, sentenció la mujer ante los medios de comunicación.

Además, manifestó su preocupación por otro de los investigados, quien presenta lesiones físicas de origen desconocido. “He visto a mi sobrino con un hueco en la cabeza y no quiere decir por qué lo tiene; yo soy la única familia que les queda a ambos”, relató con angustia.

Por su parte, las autoridades confirmaron que existen cuatro personas bajo la mira del Ministerio Público. “La Fiscal tendrá una tarea muy activa para llegar a conclusiones sin cometer errores, tomando en cuenta que hay muchas dudas razonables por los ahora coimputados”, señalaron fuentes oficiales.

