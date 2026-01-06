TEMAS DE HOY:
Marcha de la COB Marcha COB Policía Boliviana

25ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

15ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Caso freezer: Este martes se realizará la audiencia del cuarto implicado

El Ministerio Público solicitará la detención preventiva en Palmasola para el nuevo aprehendido.

Ximena Rodriguez

05/01/2026 21:23

Escuchar esta nota

Este martes se llevará a cabo la audiencia de medidas cautelares para Carlos A. H. N., el tercer implicado en el asesinato de la mujer hallada en un freezer. La justicia determinará su situación jurídica tras ser señalado por participar en el traslado del cuerpo de la víctima de 31 años.

 

Agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) lograron la aprehensión del sospechoso en la zona de la Pampa de la Isla. Según las investigaciones, el sujeto tenía pleno conocimiento del crimen ocurrido en el Plan Tres Mil.

 

El fiscal Alberto Hurtado confirmó que el Ministerio Público solicitará la detención preventiva en el penal de Palmasola. Se le imputará formalmente el delito de asesinato en grado de complicidad.

 

Hurtado destacó que se están tomando todas las medidas necesarias para alcanzar la verdad histórica de los hechos. Asimismo, reveló que el aprehendido cuenta con antecedentes penales por microtráfico de sustancias controladas.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD