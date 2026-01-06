Caso freezer: Este martes se realizará la audiencia del cuarto implicado

Este martes se llevará a cabo la audiencia de medidas cautelares para Carlos A. H. N., el tercer implicado en el asesinato de la mujer hallada en un freezer. La justicia determinará su situación jurídica tras ser señalado por participar en el traslado del cuerpo de la víctima de 31 años.

Agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) lograron la aprehensión del sospechoso en la zona de la Pampa de la Isla. Según las investigaciones, el sujeto tenía pleno conocimiento del crimen ocurrido en el Plan Tres Mil.

El fiscal Alberto Hurtado confirmó que el Ministerio Público solicitará la detención preventiva en el penal de Palmasola. Se le imputará formalmente el delito de asesinato en grado de complicidad.

Hurtado destacó que se están tomando todas las medidas necesarias para alcanzar la verdad histórica de los hechos. Asimismo, reveló que el aprehendido cuenta con antecedentes penales por microtráfico de sustancias controladas.

