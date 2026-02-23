Brutal golpiza a un niño de 11 años en Cochabamba: agresor va a prisión

Un niño de 11 años fue víctima de una violenta agresión en la zona sur de la ciudad de Cochabamba. El menor presenta moretones en el rostro y tiene 20 días de impedimento médico, según el informe forense.

El hecho ocurrió el viernes 20 de febrero, aproximadamente a las 21:00, y quedó registrado en cámaras de seguridad del sector. En las imágenes se observa cómo un hombre saca al menor de una tienda, lo arrastra y comienza a golpearlo. Posteriormente, utiliza un palo para agredirlo y le propina un golpe en el rostro, dejándolo tendido en el suelo. Tras la agresión, al niño le cuesta ponerse de pie.

El abogado de la familia del menor, Johnny Muñoz, informó que se recolectó todas las evidencias del hecho. “El viernes aproximadamente a las 21:00 horas se han suscitado hechos de agresión. Se ha podido recolectar todas las evidencias donde este señor Humberto saca al menor de una tienda para golpearlo y le da con un palo”, señaló.

Vecinos del lugar identificaron al agresor y procedieron a aprehenderlo hasta la llegada de la Policía. El hombre, quien tendría antecedentes por otras agresiones, fue imputado por el delito de lesiones graves y gravísimas.

La justicia determinó su detención preventiva por un mes en el penal de San Antonio de Cochabamba. Sin embargo, la resolución fue apelada por la parte denunciante, que considera que el hecho podría configurarse como tentativa de infanticidio y solicita que la detención preventiva sea ampliada a seis meses.

El caso continúa en investigación mientras el menor se recupera de las lesiones sufridas.



Mira la programación en Red Uno Play