Brutal golpiza a un niño de 11 años en Cochabamba: agresor va a prisión

El menor fue arrastrado y golpeado con un palo en plena vía pública. La Justicia envió al acusado al penal de San Antonio por un mes, mientras la familia pide que el caso sea tipificado como tentativa de infanticidio.
23/02/2026 14:29
Un niño de 11 años fue víctima de una violenta agresión en la zona sur de la ciudad de Cochabamba. El menor presenta moretones en el rostro y tiene 20 días de impedimento médico, según el informe forense.
El abogado de la familia del menor, Johnny Muñoz, informó que se recolectó todas las evidencias del hecho. “El viernes aproximadamente a las 21:00 horas se han suscitado hechos de agresión. Se ha podido recolectar todas las evidencias donde este señor Humberto saca al menor de una tienda para golpearlo y le da con un palo”, señaló.
Vecinos del lugar identificaron al agresor y procedieron a aprehenderlo hasta la llegada de la Policía. El hombre, quien tendría antecedentes por otras agresiones, fue imputado por el delito de lesiones graves y gravísimas.
La justicia determinó su detención preventiva por un mes en el penal de San Antonio de Cochabamba. Sin embargo, la resolución fue apelada por la parte denunciante, que considera que el hecho podría configurarse como tentativa de infanticidio y solicita que la detención preventiva sea ampliada a seis meses.
El caso continúa en investigación mientras el menor se recupera de las lesiones sufridas.
