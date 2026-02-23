Brutal atraco en Cochabamba: taxista es golpeado, maniatado y abandonado

Un taxista fue víctima de un violento atraco en el sector de Ucuchi, en el municipio de Capinota, donde fue brutalmente golpeado, maniatado y abandonado en plena vía pública mientras los delincuentes se llevaban su vehículo.

El hecho ocurrió la madrugada de este lunes, cuando el conductor fue interceptado por sujetos desconocidos. De acuerdo con el informe oficial de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), inicialmente el caso fue atendido por la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove); sin embargo, debido a las lesiones que presentaba la víctima, la Felcc de Valle Bajo asumió la investigación.

Según los datos preliminares, los sujetos le propinaron una golpiza al conductor, lo ataron de pies y manos y lo abandonaron en el lugar para huir con su herramienta de trabajo.

Posteriormente, efectivos de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) lograron ubicar el motorizado en el municipio de Independencia.

El taxista permanece internado en un centro médico con estado de salud delicado, mientras la Policía continúa con las investigaciones para identificar y capturar a los responsables del atraco.



