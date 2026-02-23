Cochabamba: padre recibe 30 años de cárcel por muerte de su bebé en Sipe Sipe

Un hombre fue sentenciado a 30 años de prisión sin derecho a indulto por el infanticidio de su hija de un mes de nacida, un hecho ocurrido en el municipio de Sipe Sipe, en Cochabamba.

La condena deberá cumplirse en el penal de El Abra. El alcalde de Sipe Sipe, Mario Galarza, informó que en el juicio oral, que se llevó a cabo el sábado, el progenitor admitió ser el autor del crimen.

“Una bebé de un mes de vida que ha sido asfixiada por su propio padre es algo que nos tiene que preocupar de sobremanera. Nosotros nos hemos adherido al proceso y hemos pedido la pena máxima de 30 años sin derecho a indulto. La juez ha determinado esa pena”, señaló.

De acuerdo con los antecedentes, el Ministerio Público inició la investigación por el delito de infanticidio tras el hallazgo sin vida de la bebé en el interior del vehículo de su padre, en Sipe Sipe.

El fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina, informó que el proceso penal se activó luego de conocerse el hecho, ocurrido el jueves. El principal sospechoso, identificado como Remberto V. F., de 27 años, fue aprehendido y posteriormente sometido a juicio.

Según datos preliminares de la investigación, el hombre mantenía otra familia con dos hijos y presuntamente sostenía una relación extramatrimonial con la madre de la bebé, de 35 años. Se presume que el hecho habría sido planificado para evitar que su otra familia se enterara de la existencia de la niña.

Galarza aclaró que la pareja residía en el municipio de Vinto, aunque el crimen ocurrió en Sipe Sipe, donde ambos habrían acudido a consumir bebidas alcohólicas y luego se dirigieron a un alojamiento.

La denuncia fue presentada en Vinto y, tras conocerse el caso, el Gobierno Municipal de Sipe Sipe se adhirió al proceso penal. La madre de la bebé se encuentra consternada por lo sucedido.

El caso generó consternación en la población y reavivó el debate sobre la violencia contra menores y la necesidad de reforzar las medidas de prevención y protección a la infancia.

