Policial

Caos en Oruro: estructura de pasarela colapsa en plena entrada folclórica y deja varios heridos

El incidente ocurrió durante el Domingo de Tentaciones en el sector Tagarete. Varios espectadores resultaron heridos y fueron trasladados a centros médicos.

Ximena Rodriguez

22/02/2026 20:30

Foto: Red Uno.
Oruro

El festejo del Domingo de Tentaciones en la ciudad de Oruro se vio empañado por un grave incidente en la zona Este del sector Tagarete. El colapso de las barandas en una de las pasarelas peatonales provocó que varios espectadores cayeran y resultaran heridos de diversa gravedad.

Según los testimonios recolectados en el lugar, el accidente se produjo cuando una multitud se aglomeró en la estructura para observar el paso de las comparsas folclóricas. La presión ejercida por los empujones y el exceso de peso habrían superado la resistencia de los materiales de seguridad.

Tras el siniestro, personal de emergencias acudió para brindar los primeros auxilios y despejar el área de conflicto. Los heridos fueron evacuados de urgencia a centros de salud cercanos para recibir atención médica especializada.

