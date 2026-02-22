¿Fuiste sorteado? Esto es lo que deberás hacer como jurado electoral

Las y los jurados electorales son ciudadanos seleccionados por sorteo aleatorio que tendrán a su cargo la organización y el funcionamiento de las mesas de sufragio durante las Elecciones Subnacionales 2026, previstas para el domingo 22 de marzo.

Su principal responsabilidad será instalar la mesa, verificar el material electoral, atender a las y los votantes y velar por el correcto desarrollo del acto de votación hasta el cierre y conteo de votos.

Esta designación se realiza 30 días antes de la jornada electoral, conforme establece la normativa vigente. El proceso forma parte de la actividad 55 del calendario electoral y tiene como objetivo garantizar que los comicios se desarrollen con eficiencia, legalidad y transparencia.

La notificación oficial a las personas seleccionadas comenzó este sábado 21 de febrero. Además, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) publicó este domingo 22 las nóminas oficiales tras el sorteo público realizado el viernes 20.

Las listas pueden consultarse a través de la plataforma del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), donde cada ciudadano puede verificar si fue designado como jurado o jurada de mesa.

Cumplir con esta función es una obligación cívica fundamental, ya que los jurados son pieza clave para asegurar la transparencia del voto y fortalecer la democracia en el país.

