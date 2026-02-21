Conoce el cronograma para presentar excusas como jurado electoral

El Órgano Electoral Plurinacional informó que la lista oficial de jurados para las elecciones subnacionales será publicada este domingo 22 de febrero. A partir del lunes 23, los ciudadanos designados podrán presentar sus excusas conforme a la normativa vigente.

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, explicó que el trámite deberá realizarse ante los tribunales electorales departamentales.

“Esta lista de jurados se va a proceder a publicar el día domingo y desde el día lunes van a poder estos ciudadanos presentar sus excusas en los tribunales departamentales electorales”, señaló en conferencia de prensa.

Ávila también remarcó la importancia del rol que cumplen los jurados en el proceso democrático.

“El jurado electoral en el proceso electoral boliviano es el sinónimo de la garantía de transparencia en un proceso electoral”, afirmó.

Más de 200.000 jurados en todo el país

Según datos oficiales, los tribunales electorales departamentales sortean a más de 200.000 jurados electorales, quienes estarán distribuidos en al menos 33.000 mesas de sufragio en todo el país.

El TSE presentó la pasada semana el padrón electoral, que habilita a aproximadamente 7,4 millones de bolivianos y bolivianas para votar en las elecciones subnacionales previstas para el 22 de marzo.

Las autoridades recomendaron a los ciudadanos revisar las listas oficiales y, en caso de tener algún impedimento justificado, presentar su excusa dentro del plazo establecido.

