Bruno Miranda comenzó la temporada con protagonismo en el fútbol ecuatoriano. El atacante boliviano fue parte del once inicial de Aucas y respondió con un gol en el empate 1-1 frente a Mushuc Runa, en el arranque del campeonato.

El tanto llegó sobre el final del primer tiempo. Tras una falta dentro del área sobre un compañero, el VAR confirmó el penal y Miranda asumió la responsabilidad. Con determinación, colocó el balón en el punto blanco y definió con un remate al medio para poner el 1-0 parcial a favor de su equipo.

Si bien Mushuc Runa encontró la igualdad en el complemento, el desempeño del boliviano dejó buenas sensaciones. Además de convertir el primer gol del club en la temporada, mostró liderazgo y confianza en un momento clave del partido.

Su inicio goleador también lo proyecta hacia la selección boliviana, que disputará el repechaje en marzo. En un contexto donde la falta de eficacia ofensiva ha sido una preocupación constante, Miranda comienza el año enviando un mensaje claro: quiere ser una alternativa real para aportar los goles que la Verde necesita.

