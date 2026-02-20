Santos no quiere perder a Miguelito y alista la renovación de su contrato

Santos Futebol Clube busca asegurar la continuidad de Miguel Terceros ante el interés de varios clubes del exterior. Según reportan medios brasileños afines al club santista, la dirigencia ya trabaja en una propuesta de renovación para evitar que el jugador pueda negociar libremente en los próximos meses. Actualmente, Miguelito disputa las dos competencias más importantes de Brasil: el Paulista y el Brasileirao.

El vínculo de Miguelito Terceros con el Santos vence en mayo de 2027; sin embargo, de acuerdo con el reglamento de la FIFA, el futbolista puede firmar con otro club seis meses antes de que finalice su contrato, es decir, desde diciembre de este año. Por ese motivo, según medios cariocas, el Peixe acelera las gestiones para asegurar su permanencia por un periodo más extenso.

Cabe recordar que Miguelito ha sido pieza clave en la selección boliviana durante los partidos decisivos de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, donde se consolidó como el segundo máximo goleador del certamen con siete tantos, a solo un gol del astro argentino Lionel Messi.

El rendimiento mostrado no solo con la Verde, sino también en su paso por América MG en la pasada temporada de la segunda división brasileña, refuerza la intención del Santos de retenerlo como una de sus principales apuestas para las próximas campañas.

