¡Atención! Uruguay debuta hoy en Red Uno frente a Arabia Saudita

La selección de Uruguay, cuarta representante de Sudamérica en la Copa del Mundo, hará su estreno este lunes desde las 18:00 frente a Arabia Saudita, en un duelo correspondiente al Grupo H que será transmitido en vivo por Red Uno de Bolivia.

La cobertura del encuentro incluirá una previa desde las 17:45 y podrá seguirse también a través de la plataforma digital reduno.com.bo, además de YouTube y TikTok, ampliando la experiencia para los aficionados.

El conjunto charrúa llega con la responsabilidad de representar a la Conmebol en este compromiso, ante una selección saudí que en los últimos torneos mundialistas ha demostrado ser capaz de sorprender, como ocurrió en su histórica victoria ante Argentina en la edición anterior.

Uruguay afronta este debut con precaución y algunas bajas sensibles, entre ellas la del mediocampista Giorgian de Arrascaeta, aunque confía en su tradición competitiva y en la fortaleza de su plantel para iniciar con buen pie.

El partido contará con el arbitraje del italiano Maurizio Mariani y promete ser uno de los atractivos de la jornada mundialista.

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