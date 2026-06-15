La jornada comenzará a las 12:00 con el duelo entre España y Cabo Verde por el Grupo H. La selección española intentará imponer su jerarquía frente a un rival que llega con la intención de dar la sorpresa en el estadio de Atlanta.

Más tarde, a las 15:00, Bélgica se medirá con Egipto por el Grupo G. Ambos equipos buscarán sumar puntos valiosos en un partido que se jugará en Seattle y que promete emociones de principio a fin.

La cartelera continuará a las 18:00 con la presentación de Uruguay, que intentará devolver protagonismo al fútbol sudamericano tras un inicio irregular de la región en el torneo. La Celeste enfrentará a Arabia Saudita en el estadio de Miami.

El cierre de la jornada estará a cargo de Irán y Nueva Zelanda, que se enfrentarán desde las 21:00 en Los Ángeles por el Grupo G. Ambas selecciones saldrán decididas a quedarse con una victoria que podría resultar clave en la lucha por la clasificación.

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