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Mundial 2026: revisa aquí la cartelera completa de partidos para este lunes

Hoy lunes 15 de junio se disputarán cuatro encuentros imperdibles en la Copa del Mundo, con selecciones que buscarán dar un paso importante en sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase. 

Martin Suarez Vargas

15/06/2026 9:27

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Jugadores de la selección de Uruguay antes de partir a Estados Unidos. Foto: EFE.
Estados Unidos.

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La jornada comenzará a las 12:00 con el duelo entre España y Cabo Verde por el Grupo H. La selección española intentará imponer su jerarquía frente a un rival que llega con la intención de dar la sorpresa en el estadio de Atlanta.

Más tarde, a las 15:00, Bélgica se medirá con Egipto por el Grupo G. Ambos equipos buscarán sumar puntos valiosos en un partido que se jugará en Seattle y que promete emociones de principio a fin.

La cartelera continuará a las 18:00 con la presentación de Uruguay, que intentará devolver protagonismo al fútbol sudamericano tras un inicio irregular de la región en el torneo. La Celeste enfrentará a Arabia Saudita en el estadio de Miami.

El cierre de la jornada estará a cargo de Irán y Nueva Zelanda, que se enfrentarán desde las 21:00 en Los Ángeles por el Grupo G. Ambas selecciones saldrán decididas a quedarse con una victoria que podría resultar clave en la lucha por la clasificación.

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