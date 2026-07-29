Todos quieren un recuerdo de Neymar. Y los jugadores de Universidad Central de Venezuela (UCV) lo tomaron al pie de la letra.

Al finalizar el encuentro que Santos ganó por 4-2 a la UCV — 8-3 en el global — por la Copa Sudamericana, los futbolistas del equipo venezolano rodearon al astro brasileño para pedirle absolutamente todo lo que podían conseguir.

Medias, short, la polera, los botines... Neymar, que recordemos también se despidió recientemente de la Selección Brasileña y ya no tenía mucho más para dar, terminó entregando hasta el chaleco de medición física.

La escena fue insólita: el 10 de Santos tuvo que irse prácticamente sin short rumbo a los vestuarios, despojado de toda su indumentaria por sus rivales, que no quisieron perder la oportunidad de llevarse un recuerdo del crack.

A pesar del momento anecdótico, Santos se quedó con la clasificación tras imponerse con autoridad en la serie.

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