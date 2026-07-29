¿Se puede vivir del arbitraje en Bolivia? Revelan cuánto gana un árbitro por partido

La polémica arbitral que dejó el encuentro entre Blooming y The Strongest volvió a poner en el centro del debate la situación del arbitraje boliviano. La expulsión de Julio Vila, tras una cuestionada infracción sobre Adrián Estacio, generó fuertes críticas y abrió nuevamente la discusión sobre el nivel de los jueces nacionales.

En ese contexto, el exárbitro boliviano Adhemar Villarroel explicó que los árbitros en Bolivia no pueden vivir únicamente de dirigir partidos, debido a los bajos ingresos que perciben por encuentro.

"El árbitro no vive de su profesión porque tiene que vivir de otras cosas. Se le exige, pero no se le paga bien", afirmó Villarroel durante una entrevista con El Mañanero de Red Uno de Bolivia.

El exasistente arbitral recordó que durante las décadas de los 80 y 90 trabajaba en una importadora de vehículos para sostenerse económicamente y que, por cada partido, recibía alrededor de 100 dólares como asistente.

Respecto a la actualidad, detalló que los árbitros FIFA son quienes reciben los mejores honorarios. Según explicó, un árbitro central FIFA como Ivo Méndez percibe 3.500 bolivianos por partido, mientras que un árbitro asistente cobra 2.900 bolivianos, el cuarto árbitro 1.350 bolivianos y el asesor arbitral 420 bolivianos.

Villarroel señaló que estos montos no son suficientes para que la mayoría de los jueces se dediquen exclusivamente al arbitraje, por lo que muchos desempeñan otras actividades laborales.

"Los colegas se buscan otros trabajos, hasta de taxistas la tienen que hacer. Otros tienen sus profesiones; por ejemplo, hay árbitros que son abogados", comentó.

Asimismo, sostuvo que la situación del arbitraje refleja los problemas estructurales del fútbol boliviano y consideró que los esfuerzos de la dirigencia no han sido suficientes para mejorar el nivel.

"No se puede tapar el sol con un dedo. El arbitraje está igual que el fútbol, estamos mal. La dirigencia hace todo lo posible, pero no alcanza. Algunos árbitros fueron a capacitarse a Chile y actualmente ninguno de ellos está dirigiendo", concluyó.

Las declaraciones de Villarroel llegan en medio del intenso debate generado por el arbitraje de Gery Vargas, una actuación que volvió a encender las críticas sobre el nivel, la preparación y las condiciones laborales de los árbitros en el fútbol boliviano.

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