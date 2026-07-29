FIFA confirma que la expulsión de Embolo en el partido Argentina vs Suiza fue correcta

La FIFA salió al paso de la polémica generada por la expulsión de Breel Embolo en el duelo entre Argentina y Suiza por el Mundial 2026 y defendió la decisión tomada por el árbitro Joao Pinheiro tras la intervención del VAR.

Breel Embolo figura de Suiza en partidos del Mundial. Foto: @breelembolo97.

La jugada quedó bajo análisis luego de que surgieran distintas interpretaciones sobre la aplicación de la regla de “identidad equivocada”. En primera instancia, trascendió que la International Football Association Board (IFAB) consideraba incorrecta la segunda tarjeta amarilla mostrada al delantero suizo.

El reglamento establece que el árbitro puede corregir la identidad del jugador sancionado cuando amonesta al futbolista equivocado, pero no modificar la infracción señalada. En este caso, Leandro Paredes había recibido una amarilla por una supuesta falta que, tras la revisión, no había cometido.

Breel Embolo figura de Suiza en el partido contra Argelia en el Mundial. Foto: @breelembolo97.

El VAR determinó que quien debía ser sancionado era Embolo por simulación, lo que provocó que el atacante suizo recibiera una segunda amonestación y fuera expulsado.

Sin embargo, la FIFA respaldó la decisión y aseguró que la interpretación aplicada durante el torneo fue correcta. A través de un comunicado, explicó que el criterio utilizado también se aplicó en otro partido del Mundial, en el encuentro entre Paraguay y Estados Unidos, cuando Miguel Almirón fue amonestado bajo la misma consideración.

“La interpretación de la FIFA sobre Identidad Equivocada se aplicó de manera consistente durante la Copa Mundial de la FIFA”, señaló el organismo.

Además, la FIFA sostuvo que una simulación no debe terminar perjudicando a un jugador que no cometió la infracción. “La simulación no debería resultar en una sanción disciplinaria contra un oponente que pueda luego llevar a más consecuencias, como una expulsión por una segunda tarjeta amarilla o una suspensión de partido por acumulación de amonestaciones”, explicó.

El máximo organismo del fútbol mundial también negó que haya existido un error del árbitro o del VAR y afirmó que la decisión permitió corregir la situación. “No consideramos que esto haya sido un error del árbitro o del VAR y la decisión restauró la justicia”, indicó.

Finalmente, la FIFA adelantó que trabajará junto a la IFAB en una revisión de la redacción de la norma para aclarar el alcance de la regla de “identidad equivocada” y evitar nuevas discusiones en futuras competiciones.

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