¡Oficial! Neymar anuncia su retiro de la selección de Brasil: "Di mi vida"

Neymar puso punto final a su trayectoria con la selección de Brasil. El delantero confirmó que no volverá a defender la camiseta de la Canarinha, poniendo fin a una etapa en la que se convirtió en el máximo goleador histórico del combinado nacional y conquistó dos títulos internacionales.

El atacante aseguró que considera cumplido su ciclo con la selección y recordó con orgullo todo lo vivido durante los años en los que representó a su país.

"Gracias, pero no, por ahora, en la selección brasileña. Creo que ya he hecho historia allí y estuve muy feliz. Viví muchas cosas, di mi sangre y mi vida, y siempre luché por la camiseta amarilla, pero creo que ya no quiero eso", expresó el futbolista.

El último partido de Neymar con Brasil fue en el Mundial 2026, torneo en el que la selección quedó eliminada en los octavos de final frente a Noruega. El delantero marcó en ese encuentro, pero terminó visiblemente emocionado tras la derrota, una imagen que ya anticipaba el desenlace de su carrera internacional.

Su participación en esa Copa del Mundo estuvo marcada por los problemas físicos que arrastró durante gran parte de la temporada. Incluso, su convocatoria fue objeto de debate debido a que no llegó en plenitud y sufrió una nueva lesión durante el certamen.

Actualmente enfocado en su etapa con el Santos, club donde inició su carrera profesional, Neymar confirmó que no estará disponible para futuras convocatorias, descartando su presencia en la Copa América 2028 y también en el Mundial de 2030.

El delantero se despide de la selección brasileña como el máximo goleador de su historia y con un palmarés que incluye la Copa Confederaciones de 2013 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Aunque no logró conquistar una Copa América ni una Copa del Mundo, dejó su huella al disputar los Mundiales de 2014, 2018, 2022 y 2026, marcando al menos un gol en cada una de esas ediciones.

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