Miguelito Terceros marca en triunfo de Santos y clasifica a octavos

El futbolista boliviano Miguelito Terceros fue protagonista en la clasificación de Santos a los octavos de final de la Copa Sudamericana, tras marcar un gol en la victoria 4-2 sobre Universidad Central de Venezuela.

El tanto de Terceros llegó en el primer tiempo, cuando el equipo brasileño necesitaba reaccionar luego del gol tempranero de Samuel Sosa, quien abrió el marcador para el conjunto venezolano.

Santos reaccionó y remontó

Universidad Central sorprendió al ponerse arriba en el marcador apenas iniciado el compromiso, pero Santos logró empatar con el gol de Miguelito Terceros. Luego, en el segundo tiempo, el equipo brasileño completó la remontada con anotaciones de Gabriel Barbosa, Gabriel Menino y Rony. Para la visita también convirtió Gonzalo Mottes.

Con este resultado, Santos cerró la llave con un marcador global de 8-3, tomando en cuenta que en el partido de ida había ganado 4-1 en Venezuela.

Santos avanza a octavos

La victoria dejó al equipo brasileño instalado en los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde enfrentará a Macará de Ecuador, según el calendario de la competición.

El gol de Miguelito fortalece su presencia en Santos y representa una nueva actuación destacada para el fútbol boliviano en un torneo internacional.

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