"Las promesas se cumplen": Cucurella se tatúa a Luis de la Fuente tras salir campeón del Mundial

Marc Cucurella cumplió una de las promesas más llamativas tras la consagración de España en la Copa del Mundo 2026. El lateral izquierdo mostró en sus redes sociales el tatuaje que se realizó con el rostro del seleccionador Luis de la Fuente, luego de que La Roja derrotara a Argentina en la final disputada en Nueva Jersey.

Marc Cucurella con las personas que le realizaron el tatuaje donde aparece Luis de La Fuente. Foto: @cucurella3. (Instagram).

Antes del inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, el defensor había asegurado que, si España conquistaba el título, inmortalizaría la imagen de su entrenador en su piel. Tras conseguir la segunda estrella para la selección española, decidió cumplir con su palabra.

"Las promesas se cumplen", escribió Cucurella en una historia publicada en su cuenta de Instagram, donde también compartió imágenes junto al reconocido tatuador español Ganga, quien ha trabajado con figuras del deporte y el espectáculo como LeBron James, Carlos Alcaraz, Drake, Georgina Rodríguez y Saúl "Canelo" Álvarez.

Tatuaje de Marc Cucurella. Foto: @cucurella3 (Instagram).

El tatuaje fue realizado en el tríceps del brazo izquierdo y muestra una representación caricaturesca de Luis de la Fuente sosteniendo la Copa del Mundo. El diseño también incorpora el emblema oficial del Mundial 2026 como parte del homenaje.

Cucurella ya había adelantado en anteriores entrevistas que el tatuaje sería de tamaño reducido, aunque en una zona visible para que pudiera apreciarse con facilidad.

El lateral se convirtió en el primer jugador de la selección española en cumplir una de las promesas realizadas en caso de conquistar el campeonato del mundo. Otros integrantes del plantel también habían anunciado celebraciones especiales: Ferrán Torres prometió raparse la cabeza, Pedri expresó su intención de teñirse el cabello de rubio o blanco, mientras que Lamine Yamal aseguró que dejaría crecer su barba y bigote durante tres semanas si España levantaba el trofeo mundial.

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