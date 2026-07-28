La FBF confirma que la selección boliviana jugará amistosos en septiembre y octubre

La selección boliviana disputará partidos amistosos internacionales durante las fechas FIFA de septiembre y octubre, según confirmó José "Toto" Claure, encargado de marketing de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF). Sin embargo, los rivales, las ciudades y las fechas de los encuentros aún están pendientes de confirmación.

El dirigente explicó que la Federación trabaja en la organización de estos compromisos y que la información oficial se dará a conocer una vez que se concreten los acuerdos con las selecciones involucradas.

"Sí podemos confirmar que Bolivia va a tener partidos internacionales en las fechas de septiembre y octubre, que es una fecha bastante larga por el cambio que se hizo después del Mundial. Vamos a trabajar para, en los siguientes días, poder saber cuáles van a ser las selecciones que vamos a enfrentar, las ciudades y las fechas en que se van a disputar estos partidos. Solo eso lo vamos a confirmar, pero también tenemos la responsabilidad de esperar la firma de los acuerdos y ver cuál va a ser el itinerario, cuándo viajamos, contra qué selecciones se va a jugar y en qué escenarios", señaló Claure.

Asimismo, indicó que la intención de la FBF es aprovechar al máximo las ventanas internacionales para darle continuidad al trabajo de la selección nacional.

"Nosotros hemos dicho que con la selección boliviana siempre tenemos que participar en las fechas FIFA. En este caso, si se pueden jugar tres partidos, así será. Estamos esperando llegar a los acuerdos para poder alcanzar esa cantidad de encuentros, pero como siempre hemos dicho, son partidos de preparación en los cuales se busca que la selección tenga rodaje, ese roce internacional que siempre hemos visto que se necesita. Queremos que la selección esté en constante trabajo, no solamente en la parte futbolística, sino también como grupo. Eso es lo que estamos priorizando", afirmó.

De esta manera, la Federación Boliviana de Fútbol continúa gestionando la agenda internacional de La Verde, con el objetivo de sumar minutos de competencia y fortalecer el trabajo del plantel durante las próximas fechas FIFA.

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