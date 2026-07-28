Cristiano Ronaldo cambia de cancha: ahora debutará como actor en una serie de fútbol

Cuando muchos se preguntan cuánto tiempo más seguirá brillando en las canchas, Cristiano Ronaldo sorprendió al anunciar un desafío completamente diferente: debutará como actor en una serie de televisión inspirada en el mundo del fútbol.

El cinco veces ganador del Balón de Oro no solo participa como productor ejecutivo, sino que también aparecerá frente a las cámaras en "Day 1s", una producción que ya comenzó a grabarse en Inglaterra y que promete reunir a figuras del deporte y del entretenimiento.

La noticia ha generado gran expectativa entre sus seguidores, ya que marcará la primera incursión del delantero portugués en la actuación, sin que esto implique su retiro del fútbol profesional.

Un proyecto con grandes nombres

La serie contará con la participación del reconocido director y productor Matthew Vaughn, quien destacó la trayectoria de Cristiano Ronaldo y explicó por qué decidió trabajar junto al astro portugués.

"Cristiano ha creado en el campo historias que yo nunca podría haber escrito, y estoy deseando crear películas inspiradoras con él", afirmó.

Por su parte, Ronaldo también expresó su entusiasmo por esta nueva faceta.

"Este es un capítulo emocionante para mí mientras exploro nuevas aventuras", señaló.

¿De qué tratará "Day 1s"?

La producción estará ambientada en el fútbol inglés y tendrá como protagonista al actor británico Damian Lewis, quien interpretará a Stanley Dalton, un influyente representante de grandes estrellas del fútbol.

Aunque aún no se conocen muchos detalles de la trama, sí se confirmó que Cristiano Ronaldo y el exfutbolista francés Thierry Henry formarán parte del elenco, una combinación que ya despierta la curiosidad de los aficionados.

Mientras continúa compitiendo al máximo nivel, Cristiano demuestra que también busca conquistar otro escenario: el de la televisión.

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