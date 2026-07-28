La Premier League volverá a situarse a la vanguardia de los cambios en el fútbol con la incorporación de una regla destinada a frenar una de las prácticas más cuestionadas en el deporte: las pérdidas deliberadas de tiempo protagonizadas por los porteros.

De acuerdo con información difundida por BBC Sport, la nueva disposición entrará en vigor para la próxima temporada y modificará el procedimiento cuando un guardameta necesite atención médica durante el desarrollo de un encuentro.

A partir de ahora, si el árbitro autoriza el ingreso del personal médico para asistir al arquero, el entrenador tendrá un plazo de 10 segundos para designar a un futbolista de campo que deberá abandonar temporalmente el terreno de juego. Con esta medida, la liga inglesa busca que cada interrupción tenga un costo deportivo, reduciendo así la posibilidad de que estas acciones sean utilizadas con fines tácticos.

La organización considera que, en determinados partidos, las asistencias a los porteros han servido para ralentizar el juego, permitir la reorganización del equipo o consumir segundos decisivos, especialmente en los tramos finales de los encuentros.

Además de representar un desafío para los entrenadores, la nueva normativa podría influir en la estrategia de los equipos, ya que la elección del jugador que dejará el campo de manera momentánea dependerá de las necesidades del partido.

En los últimos años, la Premier League ha impulsado diversas innovaciones reglamentarias que posteriormente fueron adoptadas por otras competiciones. Ahora, esta iniciativa buscará demostrar su eficacia para combatir las pérdidas de tiempo y, de ofrecer buenos resultados, podría abrir el camino para que otras ligas del mundo implementen una medida similar.

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