Desde Ecuador vinculan a Sebastián Beccacece con la Selección boliviana

El nombre del entrenador argentino Sebastián Beccacece comenzó a sonar en las últimas horas como una posible opción para asumir la dirección técnica de la Selección boliviana. La información surgió desde Ecuador, donde distintos medios replicaron una versión publicada inicialmente por el portal Mr. Offsider, que asegura que el estratega habría sido ofrecido a la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

Hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial por parte de la FBF, de su presidente Fernando Costa, del actual seleccionador Óscar Villegas ni del propio Beccacece sobre esta posibilidad, por lo que la información se mantiene como una versión difundida por la prensa ecuatoriana.

Según esos reportes, Beccacece figura entre los principales candidatos para liderar un nuevo proceso con la Verde, que buscaría iniciar un proyecto con miras a las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030, luego de quedar cerca de la clasificación a la Copa del Mundo 2026 y posteriormente ser eliminada en el repechaje.

Los medios ecuatorianos también señalan que, en caso de concretarse su llegada, el entrenador argentino percibiría un salario cercano a USD 1,5 millones por temporada, una cifra menor a los USD 2,4 millones que habría recibido durante su etapa al frente de la selección ecuatoriana. Sin embargo, ese dato tampoco ha sido confirmado oficialmente.

Beccacece finalizó recientemente su ciclo al mando de Ecuador tras el Mundial 2026. Aunque logró cerrar la fase de grupos con un triunfo sobre Alemania, la Tri quedó eliminada en la siguiente instancia frente a México, poniendo fin al proceso del entrenador argentino.

No es la primera vez que el nombre de Beccacece aparece ligado a otra selección sudamericana. Mientras dirigía a Ecuador también fue mencionado como una alternativa para asumir el banquillo de Chile, aunque esas versiones nunca se concretaron.

En su carrera como entrenador principal, Beccacece conquistó la Recopa Sudamericana 2021 con Defensa y Justicia, el único título oficial que registra en su trayectoria. Además, dirigió a clubes como Independiente, Racing Club, Universidad de Chile y Elche de España, antes de asumir el desafío con la selección ecuatoriana.

Por ahora, la posibilidad de ver a Sebastián Beccacece al frente de la Selección boliviana permanece únicamente en el terreno de las versiones periodísticas surgidas en Ecuador, a la espera de que exista algún pronunciamiento oficial de las partes involucradas.

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