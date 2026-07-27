Personas amputadas en Gaza recrean la final del Mundial 2026 como símbolo de esperanza

Mientras el mundo del fútbol centraba su atención en la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, en Gaza un grupo de palestinos protagonizó una escena cargada de emoción y resistencia al disputar un partido en medio de la devastación.

Personas con discapacidad recreando la final del Mundial 2026. Foto: @elhilo.mag.

Los jugadores, varios de ellos con amputaciones tras resultar afectados durante el conflicto, ingresaron al campo del Estadio Palestina, un escenario que quedó gravemente dañado por los ataques, pero que volvió a recibir un partido como símbolo de lucha y esperanza.

Personas con discapacidad recreando la final del Mundial 2026. Foto: @elhilo.mag.

Vestidos con las camisetas de las dos selecciones que disputaban la gran final del Mundial, Argentina y España, los protagonistas demostraron que, pese a las dificultades, mantienen intacta su pasión por el fútbol.

Las imágenes del encuentro generaron conmoción al mostrar a deportistas que encontraron en el fútbol una forma de recuperar momentos de alegría y unión en un contexto marcado por la destrucción.

Personas con discapacidad recreando la final del Mundial 2026. Foto: @elhilo.mag.

El partido se realizó antes de la final de la Copa del Mundo, disputada el pasado 19 de julio, en la que España se consagró campeón tras vencer 1-0 a Argentina con un gol de Ferran Torres.

La escena recordó el poder del deporte como herramienta de unión y como una vía para mantener viva la esperanza incluso en situaciones extremas. Mientras millones de personas celebraban la máxima fiesta del fútbol, en Gaza otros protagonistas buscaban, a través de una pelota, recuperar un espacio de humanidad en medio de la adversidad.

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