Alemania le da la espalda a Infantino y no respalda su reelección en la FIFA

La división en torno al futuro de la FIFA aumenta. La Federación Alemana de Fútbol (DFB) decidió no respaldar la candidatura de Gianni Infantino para continuar al frente del máximo organismo del fútbol mundial, según informó el diario alemán Bild.

El presidente de la DFB, Bernd Neuendorf, rechazó firmar una carta de apoyo a la reelección de Infantino, prevista para el Congreso de la FIFA en marzo de 2027. La propia federación confirmó la decisión al Servicio Alemán de Información Deportiva (SID).

“La DFB no ha firmado ninguna carta de apoyo a la reelección de Gianni Infantino. Se debatirán nuevas medidas en la junta directiva de la DFB”, señaló la institución alemana en un comunicado.

La postura de Alemania refleja el creciente distanciamiento entre algunas federaciones europeas y la actual dirigencia de la FIFA. Las diferencias aumentaron tras varias decisiones tomadas durante el Mundial 2026, entre ellas el polémico caso del delantero estadounidense Folarin Balogun.

La controversia surgió luego de que la FIFA levantara la suspensión del atacante, quien había recibido una tarjeta roja en un partido previo, permitiéndole disputar los octavos de final ante Bélgica. La medida generó críticas desde sectores de la UEFA, que cuestionaron el procedimiento y pidieron explicaciones.

Neuendorf aseguró que el tema “no debe quedar en el olvido”, mientras crecen las voces que cuestionan la gestión de Infantino y sus vínculos con figuras políticas internacionales.

A pesar de la negativa alemana, Gianni Infantino continúa siendo el principal favorito para renovar su mandato hasta 2031, debido al respaldo que ha recibido de varias confederaciones y federaciones miembro.

Sin embargo, la oposición de algunos sectores europeos y las críticas surgidas durante el Mundial podrían abrir un nuevo escenario de debate dentro del fútbol internacional antes de la elección presidencial de la FIFA.

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