La incertidumbre por una posible suspensión de la final del Mundial 2026 debido a una intensa humareda quedó atrás, al menos de momento. Desde Nueva York, el enviado especial de Red Uno de Bolivia, Pablo Bustillo, informó que el panorama actual es diferente al que se había advertido inicialmente.

Según las imágenes mostradas desde el lugar, el cielo luce despejado y las condiciones climáticas permiten que continúen con normalidad los trabajos de preparación para el esperado encuentro entre Argentina y España.

Durante el reporte, se pudo observar al personal encargado del montaje trabajando en la instalación de escenarios, tarimas, elementos de ambientación y toda la logística prevista para la gran final de la Copa del Mundo.

La humareda que había generado preocupación durante las últimas horas apareció al amanecer en Nueva York, pero de acuerdo con el informe desde la zona, el fenómeno se fue disipando con el transcurso del día, permitiendo que las actividades continúen sin inconvenientes.

En el estadio también avanzan los últimos detalles para recibir el partido más importante del torneo. Trabajadores realizan tareas en el gramado, colocación de banderas, elementos decorativos y preparativos para el espectáculo previo y del entretiempo, que contará con la participación de artistas invitados.

Todo apunta a que la gran final entre Argentina y España se disputará según lo programado este domingo, desde las 15:00 horas, con el árbitro esloveno Slavko Vinčić como encargado de impartir justicia.

El espectáculo mundialista podrá vivirse por Red Uno de Bolivia, con una cobertura especial desde Estados Unidos y todos los detalles del partido que definirá al nuevo campeón del mundo.

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