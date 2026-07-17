Exigen disculpas de Chile tras resultados negativos en el caso 'narcomaderas'

Tras confirmarse que las pruebas de laboratorio dieron negativo para sustancias controladas en cargamentos de madera boliviana investigados en Chile, legisladores y representantes del sector forestal exigieron a las autoridades chilenas una disculpa pública y una reparación por los perjuicios ocasionados.

Las investigaciones sobre el denominado caso 'narcomaderas' continúan, mientras el Gobierno boliviano espera información oficial de las autoridades chilenas antes de asumir nuevas acciones diplomáticas.

“Estamos en la obligación, como Estado boliviano, primero de esperar la información oficial y, a través de la Cancillería, se harán las representaciones respectivas ante las autoridades chilenas”, señaló José Luis Gálvez, vocero presidencial.

Exigen una disculpa y resarcimiento

El diputado opositor Reinaldo Seas sostuvo que, tras los resultados negativos de las pruebas, corresponde un resarcimiento por el daño causado al sector maderero.

“Debe reconocerse primero el error, posteriormente deben hacerse disculpas públicas y, por supuesto, un resarcimiento económico por el perjuicio que se ha causado”, afirmó el legislador.

En la misma línea, la diputada oficialista Claudia Bilbao consideró que las autoridades chilenas deben restituir la imagen del país.

“Lo primero es pedir disculpas y, así como lo hicieron internacionalmente, también deben salir y comunicar que en Bolivia no ha pasado esto. Tienen que limpiar nuestra imagen”, manifestó.

Ya no hay confianza en el mercado boliviano

Por su parte, la Cámara Forestal de Bolivia informó que las exportaciones del sector cayeron un 66% a raíz de las acusaciones, lo que generó pérdidas económicas y afectó la confianza de mercados internacionales.

“No es correcto satanizar a todo un sector con base a declaraciones; todo debe basarse en investigaciones y en el rigor científico”, señaló el presidente de la entidad, Walter Rioja.

El representante del sector añadió que el daño reputacional ya provocó consecuencias económicas, incluso con despidos de trabajadores, y remarcó la necesidad de una reparación por las afectaciones sufridas.

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