Un funcionario de Aduana murió y otras cinco personas resultaron heridas en un accidente de tránsito registrado en la carretera Bioceánica, a la altura de Pozo del Tigre. La Policía investiga las causas del siniestro y no descarta una presunta invasión de carril como origen del hecho.

El director departamental de Tránsito, coronel Marco Antonio Torres, informó que el vehículo en el que se trasladaba personal de la Aduana sufrió un vuelco de campana cuando se dirigía a una reunión. Como consecuencia del accidente, una persona perdió la vida y cinco ocupantes fueron evacuados a un hospital de la ciudad de Santa Cruz, donde reciben atención médica.

La autoridad explicó que, de acuerdo con los primeros indicios, la posible causa del hecho sería una presunta invasión de carril. No obstante, aclaró que serán los peritos de Tránsito quienes, mediante las investigaciones técnicas, determinen las responsabilidades correspondientes.

Asimismo, indicó que, durante la entrevista realizada al conductor, este manifestó que el accidente ocurrió mientras efectuaba un adelantamiento, versión que será contrastada con las pericias y demás elementos recolectados en la investigación.

En otro tema, Torres destacó que Tránsito continúa desarrollando campañas de educación vial tanto en la capital como en las provincias, con el objetivo de promover el uso del casco entre motociclistas y del cinturón de seguridad en los ocupantes de vehículos.

“Estamos realizando estas actividades semanalmente y vemos resultados positivos, especialmente en el uso del casco por parte de los motociclistas. También insistimos en que los acompañantes lo utilicen y en que los conductores y pasajeros hagan uso del cinturón de seguridad”, señaló la autoridad.

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