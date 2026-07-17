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Vecinos de San Isidro alertan por riesgo de colapso de viviendas y piden demolición controlada

Las grietas continúan avanzando en la zona y varias familias fueron desalojadas ante el temor de que el terreno siga cediendo.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

17/07/2026 12:19

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Foto: Deslizamiento de tierra provocó la caída de viviendas en San Isidro. Red Uno.
La Paz

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Vecinos de la zona de San Isidro, en La Paz, expresaron su preocupación por el avance de grietas y el deterioro de varias viviendas que se encuentran en riesgo debido al colapso de una estructura registrado hace aproximadamente tres años.

Solicitan demolición controlada de viviendas

Los habitantes del sector denunciaron que parte de una vivienda continúa cediendo y que el movimiento del terreno estaría afectando a las casas ubicadas en la parte superior, por lo que solicitaron a la Alcaldía una demolición controlada para retirar el peso existente y evitar mayores daños.

Los vecinos señalaron que, pese a la instalación de testigos para monitorear las grietas, el problema continúa avanzando y ya se observan rajaduras en viviendas aledañas, además de inclinaciones en algunas estructuras.

Los afectados pidieron la intervención de las autoridades municipales con la construcción de un muro de contención y otras medidas de estabilización, debido a que varias familias tuvieron que abandonar sus viviendas por seguridad.

Los vecinos advirtieron que las grietas registradas en 2024, 2025 y 2026 continúan aumentando, mientras esperan una solución definitiva para evitar que más viviendas sean afectadas.

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