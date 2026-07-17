¿Saldrá este domingo? Conozca las vías que estarán cerradas por la 42K Santa Cruz

La realización de la Maratón 42K Santa Cruz obligará al cierre temporal de varias calles y avenidas de la capital cruceña este domingo 19 de julio. La actividad deportiva se desarrollará desde la madrugada y se extenderá hasta aproximadamente las 9:00, mientras que algunos cortes de circulación permanecerán hasta las 11:00.

La competencia contará con las categorías de 42, 21 y 5 kilómetros, además de la participación de atletas nacionales e internacionales. Explicó que los mejores competidores tendrán la posibilidad de clasificar al Campeonato Mundial que se disputará en Dinamarca.

La largada de la prueba principal de 42 kilómetros está prevista para las 4:45. Treinta minutos después partirán los corredores de 21 kilómetros y, media hora más tarde, los participantes de la prueba de 5 kilómetros.

El director departamental de Deportes de Santa Cruz, Reyes Antelo, señaló que desde las 7:30 se cerrará la vía interna del segundo anillo con el objetivo de mantener habilitadas las rutas externas para facilitar la circulación vehicular.

Foto: 42K Santa Cruz

Los horarios de cierre serán los siguientes:

Avenida Santos Dumont: ambas vías cerradas de 5:00 a 6:00.

Avenida Paraguá: cierre parcial en ambos sentidos de 6:00 a 7:00.

Avenida La Salle: cierre en sentido sur-norte de 7:00 a 7:40.

Avenida San Martín (Equipetrol Norte): cierre parcial de 7:20 a 8:10.

Avenida Roca y Coronado: cierre de 4:45 a 11:00

Las autoridades recomendaron a la población tomar previsiones, planificar rutas alternas y respetar la señalización y las indicaciones del personal de tránsito durante el desarrollo de la competencia deportiva.

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