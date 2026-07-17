¿Se ampliará? La Paz aún no tiene fecha definida para el retorno a clases

El departamento de La Paz aún no tiene una fecha definida para el retorno a clases, ya que la Dirección Departamental de Educación continúa evaluando la situación epidemiológica y las bajas temperaturas antes de tomar una decisión.

Plantean modalidad virtual

El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) La Paz, José Martín Carrasco, informó que la recomendación técnica es no ampliar el descanso pedagógico, aunque sugirió que las actividades educativas puedan retomarse inicialmente bajo la modalidad virtual.

“La recomendación principal del Sedes ha sido justamente que no se amplíen las vacaciones en el departamento de La Paz, pero se puede retornar de manera virtual a las clases”, afirmó.

Explicó que el análisis considera los reportes epidemiológicos, las proyecciones del Senamhi y otros factores como los efectos que dejaron los más de 50 días de bloqueos en el departamento.

Temperaturas bajo cero incrementan IRA's

Según el Sedes, los casos de infecciones respiratorias agudas se mantienen dentro de los parámetros esperados y no registran un incremento por encima de lo previsto.

Carrasco señaló que las temperaturas descendieron hasta los -5 °C en varias provincias y reiteró que el grupo más vulnerable continúa siendo el de los menores de cinco años.

Vacunación para menores de edad

Asimismo, destacó que la campaña de vacunación contra la influenza avanza en el departamento y que La Paz alcanzó una cobertura del 58 %, una de las más altas del país.

“Exhortamos a los papás a que sigan llevando a sus pequeños a los centros de salud para que sean vacunados contra la influenza y estén protegidos”, indicó.

La autoridad precisó que existen 112.012 dosis disponibles en los centros de salud y recordó que la vacuna es gratuita.

La decisión final sobre el retorno a clases será asumida por la Dirección Departamental de Educación tras una nueva reunión con las autoridades de Salud y del Senamhi, prevista para las próximas horas.

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