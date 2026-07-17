Cochabamba tendrá dos fechas de retorno a clases: conozca los distritos que volverán el 20 y el 27 de julio

El departamento de Cochabamba tendrá un retorno escalonado a las actividades escolares. Mientras algunos distritos reanudarán las clases el 20 de julio, otros ampliarán por una semana el descanso pedagógico y volverán a las aulas el 27 de julio de 2026.

La determinación fue ratificada este viernes por el director departamental de Educación, Edgar Veizaga, quien explicó que la medida fue adoptada de manera sectorizada por las direcciones distritales, en coordinación con los centros de salud y en cumplimiento de la normativa del Ministerio de Educación.

19 distritos retornarán a clases el 20 de julio

Los distritos que concluirán sus actividades curriculares el 2 de diciembre de 2026 son:

Tacopaya, Arque, Bolívar, Independencia, Morochata, Tapacarí, Chimoré, Entre Ríos, Shinahota, Villa Tunari, Puerto Villarroel, Pocona, Totora, Pojo, Vila Vila, Villa Anzaldo, Tiraque, Vacas y Mizque.

24 distritos ampliarán el descanso pedagógico

Veizaga ratificó que en las regiones: metropolitana, el Valle Alto y parte del Cono Sur tendrán una semana más de vacaciones, por lo que el retorno está previsto para el 27 de julio.

Los distritos en los que se amplía el descanso pedagógico son: Aiquile, Omereque, Pasorapa, Colomi, Cochabamba 1, Cochabamba 2, Quillacollo, Sacaba, Colcapirhua, Tiquipaya, Sipe Sipe, Vinto, Capinota, Sacabamba, Punata, Arani, Arbieto, Cliza, San Benito, Tarata, Toco, Santiváñez, Tolata y Villa Rivero ampliarán el descanso pedagógico y retornarán a clases el 27 de julio.

Debido a esta ampliación, las actividades curriculares en estos distritos se extenderán hasta el 9 de diciembre de 2026.

La decisión se basa en la situación de cada región

La Dirección Departamental de Educación informó que la determinación tomó en cuenta la evaluación epidemiológica, las condiciones climatológicas y el análisis realizado junto a los centros de salud de cada zona.

De esta manera, el retorno a clases en Cochabamba se realizará en dos fechas diferenciadas, según las condiciones y la situación de cada distrito.

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