Desarticulan peligrosa banda criminal que robó Bs 2 millones de una cooperativa minera en Potosí

En un golpe contundente a la delincuencia organizada, la Policía Departamental de Potosí desarticuló una peligrosa banda criminal dedicada al asalto de ingenios y cooperativas mineras en la región. El operativo de inteligencia logró la captura de cuatro de sus integrantes y la recuperación de valiosos activos y herramientas de alta tecnología que utilizaban para neutralizar la seguridad de sus objetivos.

El Comandante Departamental de la Policía de Potosí, Coronel Pompeo Rigoberto Sánchez Balderrama, informó que la acción fue ejecutada de manera coordinada entre la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y el Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI).

"Se ha logrado la aprehensión de cuatro miembros de una organización criminal, tres varones y una mujer, quienes han cometido un robo agravado en la cooperativa Nueva Calamarca", detalló el jefe policial.

Un botín millonario y tecnología para el delito

De acuerdo con las investigaciones, la organización delictiva logró sustraer la suma de dos millones de bolivianos de la cooperativa Nueva Calamarca. Gracias a las pesquisas inmediatas, el operativo policial ejecutado este miércoles obtuvo importantes resultados:

Secuestro de vehículos: Se incautó un automóvil Toyota Ipsum utilizado directamente para perpetrar el atraco, además de una camioneta Mitsubishi Triton que los delincuentes habrían adquirido recientemente con parte del dinero robado.

Herramientas y equipos técnicos: Se confiscaron herramientas de fuerza como "patacabras" (palancas) y taladros.

Tecnología de punta: El hallazgo más alarmante fue un sofisticado equipo inhibidor de señales de última generación, con un valor estimado en 120.000 bolivianos.

"Este equipo inhibe señales de teléfonos celulares, rastreadores GPS y cámaras de videovigilancia. Era utilizado específicamente para cometer estas actividades delincuenciales y evitar ser detectados", explicó el coronel Sánchez Balderrama, quien calificó el caso como plenamente esclarecido gracias a la oportuna intervención policial.

Mira la programación en Red Uno Play